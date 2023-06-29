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АНАЛІТИКА

Держтуризму хоче переписати закон задля залучення інвестицій в українські курорти

15:59 29.06.2023 |

Україна

 

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів заявляє, що в Україні триває робота над переосмисленням та оновленням закону про курорти з метою залучення в галузь інвестицій.

Про це вона розповіла за підсумками Міжнародного курортно-рекреаційного форуму в Трускавці.

"Зараз ми працюємо над переосмисленням та оновленням закону про курорти, адже розуміємо, що дуже важливо створити кращі умови для інвестицій на цих територіях. Досить важко говорити про системний розвиток без оновлення чи реконструкції державного санаторного фонду, матеріально-технічна база якого значно застаріла, без законодавчого закріплення відповідних стимулів", - зазначила Олеськів.

За її словами, наразі в країні налічується 38 курортів, що правда більшість з них отримали цей статус ще за радянських часів. Ще 11 курортів окуповані.

Водночас Україна має справді унікальні природні ресурси для лікування та оздоровлення. Загалом для рекреаційного (санаторного-курортного) використання в Україні придатні близько 13% загальної площі.

"Сьогодні разом з фахівцями галузі обговорювали виклики, які стоять перед санаторно-курортною сферою країни особливо в розрізі медичної та психологічної реабілітації наших захисників. Для цього у нас достатньо ресурсів", - розповіла Олеськів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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