Мінвідновлення розпочало запуск нового маршруту Kyiv City Express

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури працює над створенням нового маршруту в рамках Kyiv City Express - Київ-Вишгород.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Як зазначив міністр, це стало можливим завдяки судовому рішенню про повернення у власність ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" нерухомого майна: локомотивного депо, будинку служби колії, тощо.

Наприкінці 2021 року на ці обʼєкти на підставі підроблених документів на підставні фірми було зареєстровано право власності. Після цього майно було незаконно перепродане кілька разів.

Щойно про оборудки стало відомо, Мінінфраструктури негайно звернулось до правоохоронних органів та суду. Однак у позові прокуратури було зазначено, що майно має бути передано не власнику - підприємству "Київ-Дніпровське МППЗТ", а Мінінфраструктури.

"Принциповим було цього не допустити. Ухвалення такого рішення фактично оскаржувало б реформу корпоратизації, а відповідно - ставило під сумнів всі бізнес-процеси підприємства. Зазначу, зараз 100 % акцій цього товариства належать державі, а сама організація знаходиться в управлінні Міністерства", - зазначив Кубраков.

Завдяки цьому розвиток приміського пасажирського сполучення в Києві продовжуватиметься.

Проєкт Kyiv City Express має на меті створення єдиного логістичного простору, який охоплює 20 залізничних станцій між Києвом та містами-супутниками.

Офіційно Kyiv City Express запустили вже під час великої війни - 21 березня 2022 року, від запуску човникових рейсів Дарниця - Святошин.

"Тоді це була чи не єдина гарантована можливість пересування між берегами Києва, можливість дістатися до евакуаційних рейсів на Центральному вокзалі. Загальна кількість перевезених пасажирів з моменту запуску складає майже 4 мільйони людей", - резюмував віцепрем'єр.