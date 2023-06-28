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Платформа Prometheus відкрила навчання для 60 тисяч підприємців – гроші дає ЄБРР
17:03 28.06.2023 |
Освітня платформа Prometheus і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) започаткували програму з безкоштовного навчання для українських підприємців на курсах світових бізнес-школ.
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці співзасновник Prometheus Іван Примаченко.
«Prometheus та ЄБРР за фінансування Швейцарії відкривають 60 тис. грантових місць для навчання українських підприємців на курсах Гарварду, Дарденської бізнес-школи університету Вірджинії та Університету Райса, а також співвласника «Нової пошти», Preply, Євгена Клопотенка та інших провідних підприємців України», - йдеться в повідомленні.
Реєстрація для участі у проєкті "Буткемп економічного відновлення" вже відкрита.
Зазначається, що бажаючі можуть пройти навчання на чотирьох курсах: про започаткування власної справи від вітчизняних підприємців, основи програмування від Гарвардського університету, зростання бізнесу від Дарденської бізнес-школи та основи фінансів від Університету Райса.
Як наголосив Примаченко, відкриття американськими університетами безкоштовного доступу до навчання на своїх бізнес-курсах ще й іншою мовою є безпрецедентним.
Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримає українську енергетику на 600 млн євро вже цього року.
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