Питання щодо перейменування Запоріжжя буде обговорено з науковцями та громадськістю - голова ОВА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявляє, що питання щодо перейменування Запоріжжя обговорюватимуть із науковцями та громадськістю.

"Ми разом із науковцями та громадськістю вирішуватимемо це питання. Насамперед необхідно з істориками дізнатися історію походження самого місця і назви такого місця", - сказав Малашко в ефірі національного телемарафону в середу.

Очільник ОВА наголосив, що влада дослухатиметься до думки громадян облцентру, чи захочуть вони перейменування.

Як повідомлялося, 27 червня Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила рекомендації щодо зміни понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України, до переліку потрапило і місто Запоріжжя.

28 червня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав скасувати рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування назв населених пунктів.

Пізніше в Нацкомісії зі стандартів державної мови заявили про рекомендаційний характер пропозиції щодо перейменування Запоріжжя, а також про те, що спочатку не хотіли розглядати питання про перейменування міста, але отримали звернення від жителів.

