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Проїзд для учнів у громадському транспорті Києва буде платним із 1 липня до 31 серпня
09:48 28.06.2023 |
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає пресслужба Київської міської держадміністрації.
Він нагадав, що відповідно до рішення Київради, безоплатний проїзд та проїзд із частковою оплатою надається учням закладів загальної середньої освіти Києва лише в період навчального року та період річного оцінювання - із 1 вересня до 1 липня наступного року.
"Тобто з 1 липня до 31 серпня, фактично на час літніх канікул, як і в більшості українських міст, проїзд для учнів платний. Водночас на електронний учнівський квиток можна придбати проїзний на місяць або на другу половину місяця зі знижкою у 75%", - пояснив Мондриївський.
Так, щоб придбати проїзний квиток зі знижкою у 75% через застосунок "Київ Цифровий", необхідно додати учнівський квиток до акаунту, ввівши номер учнівського квитка та пін-код. Після цього потрібно натиснути "Придбати проїзний".
При поповненні через термінал самообслуговування, треба ввести номер учнівського, що розташований під штрих-кодом або вставити картку у картрідер, вибрати необхідний проїзний та натиснути "Поповнити". Для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця/другої половини місяця.
Також можна придбати на учнівський одноразові поїздки, але у цьому випадку окремі знижки для учнів не передбачені.
Також, відповідно до рішення Київради, з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів Києва.
Вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті для учнів денної форми навчання становить:
* без обмеження поїздок на місяць - 325 грн;
* без обмеження поїздок на другу половину місяця - 162,50 грн;
* проїзний на місяць на 46 поїздок - 72,50 грн;
* проїзний на місяць на 62 поїздки - 97,50 грн;
* проїзний на місяць на 92 поїздки - 143,75 грн;
* проїзний на місяць 124 поїздки - 192,50 грн.
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