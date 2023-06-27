Отримання спеціальних документів для моряків стане доступним у «Дії »

Отримання кваліфікаційних документів для моряків незабаром стане доступним на порталі "Дія", наразі розпочато набір на бета-тестування послуги.

Про це повідомляють пресслужби Мінвідновлення та Мінцифри.

"Вчора українські моряки отримали можливість користуватися послугами дипломування прозоро і без корупції, а вже сьогодні - можуть долучитися до бета-тестування послуги оформлення документів на порталі Дія...

І як би не чинили опір ті, кого позбавили незаконного заробітку на моряках, ми продовжуємо реформу дипломування моряків, яка передбачена постановою Уряду 1499", - зазначив віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Послуга отримання кваліфікаційних документів для моряків є першою в рамках масштабної цифрової трансформації сфери судноплавства.

"Раніше реєстр з документами моряків перебував у приватних руках, що зумовлювало ризик корупції. Складання іспиту чи отримання документів про кваліфікацію часто супроводжувалися корупційними схемами від приватних компаній. А рівень корупції у сфері становив до 150 млн доларів на рік", - додали в Мінцифри.

Цифровізація сфери допоможе подолати корупцію і збільшити надходження до держбюджету. Морякам не доведеться відвідувати держоргани чи вимушено звертатися до приватних компаній, щоб отримати кваліфікаційний документ.

На порталі "Дія" можна буде подати заяву про отримання:

* професійного диплома (Certificate of Competency) та підтвердження до нього (Endorsement);

* сертифікатів компетентності;

* підтвердження до сертифікатів компетентності;

* свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку.

Обробляти документи моряка буде дистанційно Адміністрація судноплавства, кожен крок співробітника якої фіксуватиметься. Після перевірки в кабінеті моряка зʼявиться готовий кваліфікаційний документ в електронному вигляді.

При необхідності замовлені документи можна буде забрати безпосередньо в Адміністрації судноплавства та ДП "Моррічсервіс".

Невдовзі буде запущено бета-тест послуги, взяти участь в якому зможуть:

* випускники морських ЗВО;

* моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.