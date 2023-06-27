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Отримання спеціальних документів для моряків стане доступним у «Дії »
17:03 27.06.2023 |
Отримання кваліфікаційних документів для моряків незабаром стане доступним на порталі "Дія", наразі розпочато набір на бета-тестування послуги.
Про це повідомляють пресслужби Мінвідновлення та Мінцифри.
"Вчора українські моряки отримали можливість користуватися послугами дипломування прозоро і без корупції, а вже сьогодні - можуть долучитися до бета-тестування послуги оформлення документів на порталі Дія...
І як би не чинили опір ті, кого позбавили незаконного заробітку на моряках, ми продовжуємо реформу дипломування моряків, яка передбачена постановою Уряду 1499", - зазначив віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Послуга отримання кваліфікаційних документів для моряків є першою в рамках масштабної цифрової трансформації сфери судноплавства.
"Раніше реєстр з документами моряків перебував у приватних руках, що зумовлювало ризик корупції. Складання іспиту чи отримання документів про кваліфікацію часто супроводжувалися корупційними схемами від приватних компаній. А рівень корупції у сфері становив до 150 млн доларів на рік", - додали в Мінцифри.
Цифровізація сфери допоможе подолати корупцію і збільшити надходження до держбюджету. Морякам не доведеться відвідувати держоргани чи вимушено звертатися до приватних компаній, щоб отримати кваліфікаційний документ.
На порталі "Дія" можна буде подати заяву про отримання:
* професійного диплома (Certificate of Competency) та підтвердження до нього (Endorsement);
* сертифікатів компетентності;
* підтвердження до сертифікатів компетентності;
* свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку.
Обробляти документи моряка буде дистанційно Адміністрація судноплавства, кожен крок співробітника якої фіксуватиметься. Після перевірки в кабінеті моряка зʼявиться готовий кваліфікаційний документ в електронному вигляді.
При необхідності замовлені документи можна буде забрати безпосередньо в Адміністрації судноплавства та ДП "Моррічсервіс".
Невдовзі буде запущено бета-тест послуги, взяти участь в якому зможуть:
* випускники морських ЗВО;
* моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.
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