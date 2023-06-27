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Із 1 липня «доступні ліки» видаватимуть лише за електронним рецептом
13:30 27.06.2023 |
З 1 липня медичні препарати за програмою "Доступні ліки" видаватимуть лише за електронним рецептом.
Як повідомляє Державна служба з лікарських засобів, норму щодо відпуску ліків за електронним рецептом застосовуватимуть на всій території України за винятком прифронтових територій.
"Починаючи з 1 липня норма, згідно з якою "доступні ліки" відпускатимуться лише за електронним рецептом, повертається. Паперовий рецепт в рамках програми "Доступні ліки" продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії", - йдеться у повідомленні.
Утім, на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.
"Доступні ліки" - урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів.
Зазначимо, що лише з початку 2023 року "доступні ліки" за електронним рецептом отримали вже більш як 1,5 мільйона українців. За період повномасштабної війни було погашено 14 млн електронних рецептів.
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