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АНАЛІТИКА

В Україні збільшать інвестиції у догляд за лісами

12:54 27.06.2023 |

Україна

 

ДП «Ліси України» інвестує сотні мільйонів гривень власних коштів у майбутнє українського лісу - створення здорових і високопродуктивного насаджень.

Про це повідомив в. о. генерального директора ДП «Ліси України» Юрій Болоховець у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У молодняках формуємо насадження бажаного складу і густоти. Для насаджень старшого віку досягаємо оптимальної структури майбутнього деревостану, забезпечуємо рівномірне розміщення головної породи по площі. Створюємо умови для правильного формування стовбура і крони. Зменшуючи щільність, сприяємо збільшенню приросту по діаметру. Збільшуємо площу світлового і ґрунтового живлення», - наголосив Болоховець.

Також він додав, що ДП уніфікує модель організації робіт по догляду за лісами, які в цьому році проводитимуться на площі майже 100 тис. га.

«Проблемою лісгоспної системи була відсутність уніфікованої моделі організації робіт. Хто і за яку ціну виконуватиме догляд, місцеві керівники часто вирішували на власний розсуд. Ми вперше запроваджуємо чіткі алгоритми, які унеможливлять «самодіяльність» та «сірі» схеми. Розробляємо єдиний перелік послуг, розраховуємо і встановлюємо жорсткі рамки при формуванні тарифів», - наголосив Болоховець.

Крім того, в держлісгоспах запроваджуються заходи моніторингу для запобігання конфлікту інтересів і посилюється контроль за якістю виконання робіт по догляду за лісами.

За словами очільника держпідприємства, всі філії , яким не вистачає фінансування, отримають допомогу і зможуть виконати запланований обсяг робіт.

«Останнє десятиліття роботи з догляду у нересурсних господарствах півдня та сходу країни або недофінансовувалися, або взагалі фактично не проводилися. Цього року будемо кардинально змінювати ситуацію», - зауважив Болоховець.

Він зазначив, що упродовж 2023 року лісівники ДП «Ліси України» виконають роботу по догляду за лісами на площі майже 100 тис. га.

Як повідомлялося, у держлісгоспах удосконалять транспортні накладні для протидії незаконним рубкам - з 1 липня усі філії ДП «Ліси України» додаватимуть до товарно-транспортних накладних фото завантажених на лісовози колод.
 

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