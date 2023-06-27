Фінансові новини
- |
- 27.06.23
- |
- 18:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити понад 1,4 тис. назв населених пунктів
12:00 27.06.2023 |
Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України.
"На виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" Національна комісія зі стандартів державної мови створила робочу групу, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики вищої освіти з усіх регіонів України", - ідеться в повідомленні відомства.
Зазначається, що на підставі пропозицій членів робочої групи Нацкомісія визначила перелік назв сіл, селищ і міст, які потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним і словотворчим нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов'язані з російською імперською політикою в Україні.
З переліком населених пунктів можна ознайомитись за посиланням: https://mova.gov.ua/dokumenti/rozyasnennya/cherven-2023/rishennia-230-vid-22-chervnia
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Батіг і пряник для Банкової. Як ЄС (не)даватиме Україні 50 млрд євро
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання
|Євросоюз просуватиме українську формулу миру, - Боррель
|ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України
|У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Отримання спеціальних документів для моряків стане доступним у «Дії »
|Із 1 липня «доступні ліки» видаватимуть лише за електронним рецептом
|В Україні збільшать інвестиції у догляд за лісами
|Мінвідновлення готує ТЕО тунелів у п'яти областях і думає про національну систему платних доріг
|Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити понад 1,4 тис. назв населених пунктів
|Збитки житлового фонду України від війни перевищили $54 мільярди
Бізнес
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven
|OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time
|Японські фахівці змогли на порядок збільшити потужність напівпровідникового лазера. Тепер він здатний різати метал
|Google проводить внутрішнє тестування сервісу Playables, який дасть змогу грати в онлайн-ігри на YouTube, зокрема й на мобільних пристроях
|Тепер справді безконтактна оплата: у найближчі 5 років радіус дії NFC збільшиться в 6 разів
|Google запускає безоплатний курс про розділ штучного інтелекту Machine Learning