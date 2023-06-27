Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення відповідальності за стан укриттів

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 23 червня "Щодо результатів оперативних обстежень об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення".

Відповідний указ президента №353/2023 від 26 червня оприлюднено на офіційному сайті голови держави, він набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно із документом, РНБО визнало незадовільною роботу із забезпечення готовності захисних споруд цивільного захисту до їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

З огляду на це Кабміну, обласним, Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування доручено притягти до дисциплінарної відповідальності відповідальних за утримання та експлуатацію захисних споруд у цих містах та регіонах.

Водночас Кабмін має визначити посадову особу, яка координуватиме та контролюватиме процес приведення захисних споруд до належного стану, а також забезпечити їх системні перевірки. Крім того, уряд має створити комісію на чолі з віцепремʼєром Олександром Кубраковим для перевірки стану мостів.

Також уряду доручено до 31 липня внести до Верховної Ради України пропозиції щодо змін до законодавства, що передбачають посилення відповідальності за неналежне утримання, експлуатацію захисних споруд цивільного захисту, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до таких обʼєктів.

Кабмін також має до 31 липня розробити державні будівельні норми та стандарти у сфері проєктування захисних споруд з урахуванням світового досвіду та безпекових вимог, а до 15 липня - виділити додаткові кошти місцевій владі на облаштування укриттів в закладах з масовим перебуванням людей (заклади охорони здоров'я, соціальної захисту тощо).

Обласним, Київській міській військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування за результатами обстежень об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту доручено вилучити з електронних карт укриттів тих об'єктів, які не можуть використовуватися населенням для укриття.

Крім того, місцева влада до 25 липня має привести наявні укриття у належний стан та забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них, а також вжити заходів щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту.

Як повідомлялося, за даними ДСНС, за результатами обстеження 62 912 укриттів по всій Україні, що становить 99,4% від загальної кількості, закритими виявилися 9,3%, непридатними для використання - 23,6%.