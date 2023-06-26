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Україна отримала модульні мости від фонду Говарда Баффета
13:27 26.06.2023 |
Україна отримала перші модульні мости від корпорації Conflict and Development Foundation і фонду Говарда Баффета. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Меморандум про постачання дев'яти мостів Україна і американські фонди підписали у квітні. Перші з них вже доставили в Україну, скільки саме - не повідомляється.
Модульні мости, які здатні витримати рух як легкового, так і вантажного транспорту, збираються встановлювати у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, які постраждали від російської агресії.
Мости виготовила американська компанія Acrow Corporation. Вона спеціалізується на виробництві модульних і тимчасових мостів для будівництва та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Конструкції прибувають в Україну у контейнерах у розібраному вигляді, для їхнього збирання достатньо команди з п'яти-десяти осіб. На виробництві мости одразу вкривають асфальтобетонним покриттям.
Раніше Агентство відновлення отримало 37 тимчасових мостів, 18 комплектів понтонних переправ і шість катерів для влаштування понтонів від Чехії, Франції, Швеції та Норвегії.
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