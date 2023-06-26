Фінансові новини
- |
- 26.06.23
- |
- 22:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих військових на два роки, – Мінцифри
12:24 26.06.2023 |
Українські мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих військовослужбовців на два роки.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж.
"Так ви можете отримати повідомлення "Коханий приєднався до Viber". Коли його немає серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років", - наголосив міністр.
Для цього необхідно звернутися до служби підтримки оператора: Kyivstar - 0800300466, lifecell - 0800205433. Після того, повідомити номер для резерву, зазначити, від кого звернення та очікувати SMS з рішенням.
Як додав Федоров, зараз послуга працює у тестовому режимі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
|Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії за війну
|Гусєв іде з посади голови Укроборонпрому, - ЗМІ
|Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала модульні мости від фонду Говарда Баффета
|Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих військових на два роки, – Мінцифри
|«Доступні ліки» поширюються на антидепресанти. МОЗ пояснив, як отримати
|Для українців у Чехії з 1 липня змінюються умови надання житла та виплат
|Кабмін затвердив порядок підвищення кваліфікації для роботи на деокупованих територіях
|Кабмін дозволив адвокатам регіональних центрів правової допомоги перебувати на вулиці без перепусток під час комендантської години
Бізнес
|НАЗК внесло китайського автовиробника Geely до списку спонсорів війни
|Нідерланди додатково обмежать експорт чипів до Китаю
|Facebook та Instagram у Канаді закриють користувачам доступ до новин
|Porsche представила концепт Mission X
|Голова Xbox пом'якшив побоювання з приводу використання ШІ у виробництві відеоігор
|Європейське оборонне агентство створило лазерну зброю TALOS для перехоплення дронів та реактивних снарядів із мінімальним побічним збитком
|Microsoft створить квантовий суперкомп'ютер із застосуванням топологічних кубітів, який зможе виконувати мільйони квантових операцій на секунду