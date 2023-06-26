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АНАЛІТИКА

Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих військових на два роки, – Мінцифри

12:24 26.06.2023 |

Україна

 

Українські мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих військовослужбовців на два роки.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж.

"Так ви можете отримати повідомлення "Коханий приєднався до Viber". Коли його немає серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років", - наголосив міністр.

Для цього необхідно звернутися до служби підтримки оператора: Kyivstar - 0800300466, lifecell - 0800205433. Після того, повідомити номер для резерву, зазначити, від кого звернення та очікувати SMS з рішенням.

Як додав Федоров, зараз послуга працює у тестовому режимі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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