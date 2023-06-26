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«Доступні ліки» поширюються на антидепресанти. МОЗ пояснив, як отримати
09:20 26.06.2023 |
За допомогою програми "Доступні ліки" українці можуть отримати як безоплатні препарати, так і ліки з невеликою доплатою. Наразі до програми входить понад 60 препаратів, що спрямовані на підтримання психічного здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Міністерства охорони здоров'я.
За даними міністерства, рівень споживання антидепресантів в країні у 2022 році сягнув піка і має тенденцією до зростання. На безрецептурні заспокійливі засоби українці щомісяця витрачають близько 300 млн гривень, при чому часто на недоказові, із сумнівною ефективністю препарати.
Натомість держава пропонує не тільки безоплатну допомогу спеціалістів, які можуть запропонувати методики, що дозволять покращити психічне здоровʼя без застосування медикаментів, а й "Доступні ліки", які є безоплатні (або з невеликою доплатою) для пацієнта.
"Наразі в програмі реімбурсації "Доступні ліки" передбачено 66 препаратів, які призначаються у разі розладів психіки та поведінки, а також за епілепсії", - повідомили в МОЗ.
Як отримати необхідний рецепт
* У разі розладів психіки зверніться до сімейного чи лікуючого лікаря або психіатра, а за епілепсії - до невролога або психіатра.
* Лікар створить план лікування в Електронній системі охорони здоров'я та на його основі випише перший рецепт.
* За наступними рецептами можна звертатися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра - він випише рецепт на основі плану лікування, які склав лікар-спеціаліст.
Де можна отримати препарат
Станом на зараз 1 016 субʼєктів господарювання і 12 543 точки відпуску мають договір за програмою реімбурсації на препарати з лікування розладів психіки та поведінки, а також епілепсії.
З рецептом можна звернутися в будь-який з них, незалежно від місця реєстрації. Впізнати таку аптеку серед інших можна за наліпкою "Доступні ліки" або знайти одним із наступних способів:
* через сайт НСЗУ;
* зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77;
* через чат-бот "Спитай Гриця".
Нагадаємо, з 1 липня повертається норма відшкодування лікарських засобів за програмою реімбурсації "Доступні ліки" лише за електронним рецептом.
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