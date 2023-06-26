Фінансові новини
- |
- 26.06.23
- |
- 22:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін дозволив адвокатам регіональних центрів правової допомоги перебувати на вулиці без перепусток під час комендантської години
08:20 26.06.2023 |
Кабінет міністрів дозволив адвокатам, призначеним регіональними центрами для надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим, перебувати на вулиці без перепусток під час комендантської години.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.
Зокрема, внесено зміни до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, якими передбачено можливість перебування без виданих перепусток у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях, де запроваджено комендантську годину адвокатів, призначених регіональними центрами, для надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим особам, і визначено перелік документів, які дають право на таке перебування, а також визначено, як це може бути зроблено.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
|Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії за війну
|Гусєв іде з посади голови Укроборонпрому, - ЗМІ
|Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала модульні мости від фонду Говарда Баффета
|Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих військових на два роки, – Мінцифри
|«Доступні ліки» поширюються на антидепресанти. МОЗ пояснив, як отримати
|Для українців у Чехії з 1 липня змінюються умови надання житла та виплат
|Кабмін затвердив порядок підвищення кваліфікації для роботи на деокупованих територіях
|Кабмін дозволив адвокатам регіональних центрів правової допомоги перебувати на вулиці без перепусток під час комендантської години
Бізнес
|НАЗК внесло китайського автовиробника Geely до списку спонсорів війни
|Нідерланди додатково обмежать експорт чипів до Китаю
|Facebook та Instagram у Канаді закриють користувачам доступ до новин
|Porsche представила концепт Mission X
|Голова Xbox пом'якшив побоювання з приводу використання ШІ у виробництві відеоігор
|Європейське оборонне агентство створило лазерну зброю TALOS для перехоплення дронів та реактивних снарядів із мінімальним побічним збитком
|Microsoft створить квантовий суперкомп'ютер із застосуванням топологічних кубітів, який зможе виконувати мільйони квантових операцій на секунду