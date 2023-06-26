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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив адвокатам регіональних центрів правової допомоги перебувати на вулиці без перепусток під час комендантської години

08:20 26.06.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів дозволив адвокатам, призначеним регіональними центрами для надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим, перебувати на вулиці без перепусток під час комендантської години.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Зокрема, внесено зміни до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, якими передбачено можливість перебування без виданих перепусток у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях, де запроваджено комендантську годину адвокатів, призначених регіональними центрами, для надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим особам, і визначено перелік документів, які дають право на таке перебування, а також визначено, як це може бути зроблено.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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