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АНАЛІТИКА

Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з технологічним гігантом Cisco

11:59 23.06.2023 |

Україна

 

Міністерство цифрової трансформації та один з найбільших виробників телекомунікаційного обладнання у світі Cisco підписали меморандум про співпрацю.

Як повідомляє пресслужба Мінцифри, сторони спільно розвиватимуть проєкти із цифрової освіти та впроваджуватимуть інновації у межах програми Country Digital Acceleration (CDA).

Програма CDA працює в 48 країнах світу, тепер серед переліку й Україна.

Зазначається, що разом із Cisco Мінцифри працюватиме над освітніми проєктами, цифровими ініціативами та розвитком платформи Дія.Освіта. Зокрема:

* Cisco надасть контент для освітніх серіалів у сфері ІТ на Дія.Освіта;
* компанія поділиться інструментом Cisco Talent Bridge Matching Engine. Він допоможе менеджерам з персоналу швидше шукати кандидатів, а студентам - роботу.
* цифрові школи - Cisco надасть 1600 маршрутизаторів з точками доступу Wi-Fi і 1000 вебкамер, щоб підключити школи до інтернету.
* CDTO зможуть відвідувати офіси та центри Cisco в різних країнах, щоб обмінюватися досвідом.

Крім того, сторони працюватимуть над розробкою та впровадженням інноваційної стратегії України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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