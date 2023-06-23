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АНАЛІТИКА

В Україні з 23 червня починає роботу Єдиний реєстр зброї

09:06 23.06.2023 |

Україна

 

В Україні з 23 червня повноцінно запускається Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), процедуру одержання дозволів для власників зброї спростять і автоматизують, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в п'ятницю вранці.

"І ми це зробили: Єдиний реєстр зброї відтепер повноцінно працює. Основними перевагами впровадження ЄРО є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Крім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедуру отримання дозволів буде спрощено", написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Клименка, єдиний реєстр зброї передбачає також створення електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або в магазині з продажу зброї.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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