Україна за 10 років має намір розмінувати 80% забруднених земель - Свириденко

Україна ставить за мету протягом 10 років звільнити та повернути до продуктивного використання 80% потенційно забруднених земель.

Про це заявила перша віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко під час виступу на Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

"Це амбітна мета, але ми віримо, що вона досяжна за умови об'єднання зусиль усіх учасників та зацікавлених сторін. Наше бачення полягає в тому, що через 10 років Україна стане світовим лідером у розробці та застосуванні новітніх протимінних технологій та прикладом для інших країн щодо формування політики протимінної діяльності", - підкреслила Юлія Свириденко.

За оцінками, 90% робіт в Україні буде пов'язано з вивільненням земель і лише близько 10% - з розмінуванням. Тому Мінекономіки пропонує серед потенційно забруднених виявляти малозабруднені чи не забруднені землі та швидко повертати їх в експлуатацію.

Натомість розмінування територій з високою щільністю забруднення буде відкладено в часі. Це дозволить раціонально використати ресурси та швидко повернути до продуктивного використання значні території.

Також Свириденко окремо наголосила на важливості розвитку ринку послуг з розмінування.

Український уряд вже працює над спрощенням акредитації та реєстрації нових операторів, автоматичним визнанням дипломів про освіту та сертифікатів на обладнання, спрощенням імпорту обладнання тощо.

"Будуть втілені прозорі підходи до розподілу замовлень на нетехнічні та технічні обстеження та роботи з розмінування. Також обговорюється можливість закупівлі послуг з розмінування через аукціони", - додали в Міністерстві.

Також ключами до успіху на шляху до досягнення мети з розмінування будуть:

* використання новітніх технологій, в тому числі локалізація виробництва сучасної техніки для розмінування;

* Інноваційні варіанти фінансування - можуть розглядатися варіанти випуску сільгоспоблігацій для підтримки фермерів, які сплачують за очищення їхніх земель, інвестиційні моделі попереднього навантаження тощо.

* Координація міжнародних донорів.

У свою чергу робоча група на базі Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування розробить відповідну стратегію, яка буде втілена в життя.

Крім цього, для пришвидшення очищення території країни Україні потрібно обладнання для розмінування, технічна експертиза, ноу-хау, інноваційні рішення та технології, навчання груп розмінування.

Також Україна зацікавлена в збільшенні фінансування та потенціалу для міжнародних операторів, які залучені до протимінної діяльності в Україні.