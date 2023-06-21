У Києві місця для пересувної торгівлі продаватимуться через Prozorro – Білоцерківець

Київ переходить на реалізацію місць для пересувної торгівлі через систему Prozorro. Перші торги вже оголошено. Про це повідомив у Facebook депутат Київради, керівник фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець.

"Київ - перше місто України, яке буде продавати місця для пересувної торгівлі через Prozorro! Прозорі правила гри - запорука розвитку будь-якого міста. Нарешті КП "Міський магазин" оголосило торги на право розміщення об'єктів пересувної торгівлі. Це відбуватиметься у системі закупівель Prozorro, що забезпечує прозорість та чесність торгів", - повідомив Білоцерковець.

Термін дії договорів становитиме 3 роки, уточнив депутат.

Він також навів перелік локацій, на які оголошені торги. Це вул. Ентузіастів навпроти будинку по бульв. Ігоря Шамо, вул. Райдужна, 8, пр. Червоної Калини, 25, вул. Здолбунівська, 5-А та Русанівська набережна, 12.

Раніше повідомлялося, що Київ першим в Україні готується запустити "Електронний кабінет Захисника". Ветерани та військовослужбовці зможуть оформити через смартфон близько 200 державних та муніципальних послуг, зазначив мер Києва Віталій Кличко.