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У «Київ Цифровий» додали віртуальну транспортну карту
10:59 19.06.2023 |
В застосунку "Київ Цифровий" з'явилась можливість придбати цифрову транспортну карту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на застосунок.
Віртуальні транспорті картки мали з'явитися в застосунку "Київ Цифровий" ще на початку 2022 року. Тендер на розроблення карток був зареєстрований на початку травня 2023-го.
Передбачалося, що віртуальні проїзні з'являться в застосунку до кінця 2024 року.
Однак вже сьогодні всі жителі столиці можуть придбати віртуальну карту через застосунок.
Як придбати цифрову карту
* Спочатку необхідно обрати до якої банківської карти ви бажаєте прив'язати цифрову;
* Після чого необхідно оплатити цифрову карту через Google Pay.
Після оплати цифрова карта автоматично прив'яжеться до вашої банківської карти в Google Wallet та пристою.
Як поповнити карту
У застосунку можна поповнити транспортну карту поїздками та створювати QR-квитки з поїздок. А також можна придбати на неї проїзний та стежити за історією оплат.
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