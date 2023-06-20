У «Київ Цифровий» додали віртуальну транспортну карту

В застосунку "Київ Цифровий" з'явилась можливість придбати цифрову транспортну карту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на застосунок.

Віртуальні транспорті картки мали з'явитися в застосунку "Київ Цифровий" ще на початку 2022 року. Тендер на розроблення карток був зареєстрований на початку травня 2023-го.

Передбачалося, що віртуальні проїзні з'являться в застосунку до кінця 2024 року.

Однак вже сьогодні всі жителі столиці можуть придбати віртуальну карту через застосунок.

Як придбати цифрову карту

* Спочатку необхідно обрати до якої банківської карти ви бажаєте прив'язати цифрову;

* Після чого необхідно оплатити цифрову карту через Google Pay.

Після оплати цифрова карта автоматично прив'яжеться до вашої банківської карти в Google Wallet та пристою.

Як поповнити карту

У застосунку можна поповнити транспортну карту поїздками та створювати QR-квитки з поїздок. А також можна придбати на неї проїзний та стежити за історією оплат.