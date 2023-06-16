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АНАЛІТИКА

Постраждалим від підтоплення виплатять по 5 000 грн – рішення уряду

10:57 16.06.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів схвалив рішення про виплату по 5 000 грн допомоги постраждалим від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомляє Мінреінтеграції.

"Кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 000 грн", - сказано в повідомленні.

Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська обласні військові адміністрації. Для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Каховської ГЕС уряд виділив їм 564,87 млн грн.

Крім того, всім постраждалим додатково виплатять по 6600 грн від Міжнародної організації з міграції ООН.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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