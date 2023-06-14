Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Морально застаріла». Україна вирішила відмовитися від Балтійської системи висот

13:44 14.06.2023 |

Україна

 Кронштадтський футшток

Україна з 1 січня 2026 року відмовиться від Балтійської системи висот 1977 року та перейде на Європейську вертикальну референтну систему (EVRS). Про це повідомляється в постанові Кабінету міністрів №590 від 9 червня.

"Цією постановою врегульовано питання використання на території України Європейської вертикальної референтної системи - European Vertical Reference System (EVRS) з 1 січня 2026 року, на заміну морально застарілій Балтійській системі висот 1977 року, яка не забезпечує належну точність та зв'язок з єдиною системою висот, що використовується європейськими країнами", - йдеться в поясненні Держгеокадастру.

Вихідним пунктом висот для України стане нуль Амстердамського водомірного посту, а не Кронштадтського, як зараз.

Протягом 2023-2025 років Держгеокадастр має виконати необхідні роботи для включення висотної мережі України до Об'єднаної європейської нівелірної мережі (UELN).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5069
  0,0348
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8574  0,06 0,16 37,3759  0,07 0,18
EUR 39,8300  0,13 0,32 40,6007  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес