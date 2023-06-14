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«Морально застаріла». Україна вирішила відмовитися від Балтійської системи висот
13:44 14.06.2023 |
Україна з 1 січня 2026 року відмовиться від Балтійської системи висот 1977 року та перейде на Європейську вертикальну референтну систему (EVRS). Про це повідомляється в постанові Кабінету міністрів №590 від 9 червня.
"Цією постановою врегульовано питання використання на території України Європейської вертикальної референтної системи - European Vertical Reference System (EVRS) з 1 січня 2026 року, на заміну морально застарілій Балтійській системі висот 1977 року, яка не забезпечує належну точність та зв'язок з єдиною системою висот, що використовується європейськими країнами", - йдеться в поясненні Держгеокадастру.
Вихідним пунктом висот для України стане нуль Амстердамського водомірного посту, а не Кронштадтського, як зараз.
Протягом 2023-2025 років Держгеокадастр має виконати необхідні роботи для включення висотної мережі України до Об'єднаної європейської нівелірної мережі (UELN).
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