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У Києві скоро з'являться зупинки-укриття з інноваційним дизайном
11:16 13.06.2023 |
У містах України продовжують встановлювати спеціальні зупинки громадського транспорту з укриттям усередині. Архітектори розробили проєкт майбутньої зупинки-укриття, яка незабаром з'явиться в Києві.
Про те як виглядатиме зупинка-укриття, розповів архітектор Сергій Махно у своєму Instagram.
За словами архітектора, ключовим є те, що проєкт продукується за технологією 3D-друку, що дозволяє дуже швидко виготовляти й масштабувати зразки на всю територію країни.
"Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків. А футуристичний інноваційний дизайн зупинки впишеться у будь-який міський ландшафт", - написав Махно.
Також він зазначив, що така зупинка вже незабаром має з'явитися в Києві, далі за сприяння місцевих влад, громад та партнерів проєкт може бути масштабовано.
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