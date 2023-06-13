У Києві скоро з'являться зупинки-укриття з інноваційним дизайном

У містах України продовжують встановлювати спеціальні зупинки громадського транспорту з укриттям усередині. Архітектори розробили проєкт майбутньої зупинки-укриття, яка незабаром з'явиться в Києві.

Про те як виглядатиме зупинка-укриття, розповів архітектор Сергій Махно у своєму Instagram.

За словами архітектора, ключовим є те, що проєкт продукується за технологією 3D-друку, що дозволяє дуже швидко виготовляти й масштабувати зразки на всю територію країни.

"Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків. А футуристичний інноваційний дизайн зупинки впишеться у будь-який міський ландшафт", - написав Махно.

Також він зазначив, що така зупинка вже незабаром має з'явитися в Києві, далі за сприяння місцевих влад, громад та партнерів проєкт може бути масштабовано.



