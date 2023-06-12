Нацполіція супроводжуватиме команди трансплантологів

Національна поліція супроводжуватиме автомобілі з командами трансплантологів.

Як повідомив парламентський Комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування, це передбачено порядком взаємодії у сфері посмертного донорства центрів трансплантації з Національною поліцією, затвердженим Кабінетом Міністрів.

Супровід команд трансплантологів Національною поліцією передбачається у випадку ризику значного погіршення стану реципієнта та/або стану вилученого донорського органу.

Поліція супроводжуватиме трансплантологів безоплатно.

"Це рішення уряду важливе для всієї системи трансплантації. Донорські органи живуть декілька годин. Перевезення з поліцейським супроводом дасть змогу своєчасно доставити орган і розпочати операцію", - наголошують у комітеті.

