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АНАЛІТИКА

Нацполіція супроводжуватиме команди трансплантологів

18:30 12.06.2023 |

Україна

 

Національна поліція супроводжуватиме автомобілі з командами трансплантологів.

Як повідомив парламентський Комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування, це передбачено порядком взаємодії у сфері посмертного донорства центрів трансплантації з Національною поліцією, затвердженим Кабінетом Міністрів.

Супровід команд трансплантологів Національною поліцією передбачається у випадку ризику значного погіршення стану реципієнта та/або стану вилученого донорського органу.

Поліція супроводжуватиме трансплантологів безоплатно.

"Це рішення уряду важливе для всієї системи трансплантації. Донорські органи живуть декілька годин. Перевезення з поліцейським супроводом дасть змогу своєчасно доставити орган і розпочати операцію", - наголошують у комітеті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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