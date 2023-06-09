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АНАЛІТИКА

У Київській області всі розважальні заходи мають закінчуватися не пізніше 21:00 - голова ОВА

17:26 09.06.2023 |

Україна

 

На засіданні оперативного штабу Київської обласної військової адміністрації було ухвалено рішення про тимчасові обмеження. Відтак, у Київській області всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00, повідомляє пресслужба Київської ОВА в телеграм-каналі.

"Комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. Тому в цей період усі розважальні заклади без винятку мають припиняти свою роботу. За порушення комендантської години згідно із законом передбачено відповідальність. Обмеження не були скасовані і триватимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану", - наголосив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Він зазначив, що перевірки дотримання норм у регіоні відбуватимуться регулярно із залученням працівників поліції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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