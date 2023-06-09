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Більшість кандидатів провалили іспит на посвідчення водія за новою системою - МВС
16:39 09.06.2023 |
У рамках пілотного проєкту зі складання іспитів на водійське посвідчення за новою системою, що триває перший тиждень, лише чверть кандидатів змогли пройти теоретичне тестування і близько третини - практичне.
Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.
"Успішність складання теоретичного іспиту з першого разу становить 23%. Успішність складання практичного іспиту з першого разу становить 36%", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з 1 до 7 червня нову систему іспитів випробували 2524 рази. Ця статистика враховує всі категорії транспортних засобів.
Нагадуємо:
З 1 червня у Львівській, Київській, Вінницькій та Одеській областях триває пілотний проєкт із забезпечення прозорих умов складання іспитів у сервісних центрах МВС.
У класах для складання теорії, а також в автівках сервісних центрів МВС для складання практики, тепер встановлено більше камер спостереження, які не залишають сліпих зон. Відповідно процеси складання іспитів тепер повністю моніторяться.
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