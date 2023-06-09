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АНАЛІТИКА

Київ оголосив перші електронні торги земельними ділянками

13:42 09.06.2023 |

Україна

 

Адміністрація Києва оголосила перші електронні земельні торги. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

На аукціон з оренди виставлено три земельні ділянки.

Цільове призначення ділянок - експлуатація та обслуговування паркінгів та автостоянок. Усі ділянки розташовані у Деснянському районі Києва.

Київ оголосив перші електронні торги земельними ділянками

 

Київ оголосив перші електронні торги земельними ділянками

 

Київ оголосив перші електронні торги земельними ділянками

 

Стартова ціна лотів коливається від 87 000 грн до 145 000 грн. Аукціони відбудуться 11 липня.

"Ми продовжуємо цифровізувати галузь земельних відносин. Е-торги - це ще один важливий крок, який зробить процеси прозорішими, нівелює корупційні ризики та збільшить надходження до міського бюджету", - прокоментував керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

За його словами, згодом список лотів збільшуватиметься.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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