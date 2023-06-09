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Київ оголосив перші електронні торги земельними ділянками
13:42 09.06.2023 |
Адміністрація Києва оголосила перші електронні земельні торги. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
На аукціон з оренди виставлено три земельні ділянки.
Цільове призначення ділянок - експлуатація та обслуговування паркінгів та автостоянок. Усі ділянки розташовані у Деснянському районі Києва.
Стартова ціна лотів коливається від 87 000 грн до 145 000 грн. Аукціони відбудуться 11 липня.
"Ми продовжуємо цифровізувати галузь земельних відносин. Е-торги - це ще один важливий крок, який зробить процеси прозорішими, нівелює корупційні ризики та збільшить надходження до міського бюджету", - прокоментував керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.
За його словами, згодом список лотів збільшуватиметься.
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