Фінансові новини
- |
- 09.06.23
- |
- 15:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Столичні укриття облаштують автоматизованою системою відкриття під час повітряної тривоги
13:17 09.06.2023 |
У Києві планують оснастити близько 3 тисяч укриттів та сховищ автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантованим.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Також столична влада планує придбати та встановити як додаткові близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.
"Учора депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн грн. Також ми проведемо позапланову інвентаризацію існуючих підвальних та цокольних приміщень, щоб ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд.
Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей, насамперед, у спальних районах міста", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Як додали в КМДА, місто вже працює над оснащенням існуючих споруд цивільного захисту автоматизованою системою доступу. Кодові системи розпочали тестувати у Дарницькому районі. Згодом, їх запровадять в усьому місті.
Як повідомлялося, минулого року влада Києва виділила районам на облаштування укриттів 320 млн грн, а з початку цього року - ще більш як 900 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Без води з Каховського водосховища Херсонщина опустелюватиметься, а в Криму вода подаватиметься за графіком
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Київ оголосив перші електронні торги земельними ділянками
|Столичні укриття облаштують автоматизованою системою відкриття під час повітряної тривоги
|Верховний суд Нідерландів постановив повернути «скіфське золото» Україні
|USAID виплачуватиме по 2,2 тисячі постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС
|Міносвіти готує кадровий резерв для деокупованих територій, обіцяють збільшені зарплати
|В Україні змінилися правила нотаріальної реєстрації земельних ділянок
Бізнес
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
|Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro
|Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності