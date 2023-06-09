Столичні укриття облаштують автоматизованою системою відкриття під час повітряної тривоги

У Києві планують оснастити близько 3 тисяч укриттів та сховищ автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантованим.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Також столична влада планує придбати та встановити як додаткові близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

"Учора депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн грн. Також ми проведемо позапланову інвентаризацію існуючих підвальних та цокольних приміщень, щоб ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд.

Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей, насамперед, у спальних районах міста", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Як додали в КМДА, місто вже працює над оснащенням існуючих споруд цивільного захисту автоматизованою системою доступу. Кодові системи розпочали тестувати у Дарницькому районі. Згодом, їх запровадять в усьому місті.

Як повідомлялося, минулого року влада Києва виділила районам на облаштування укриттів 320 млн грн, а з початку цього року - ще більш як 900 млн грн.