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Міносвіти готує кадровий резерв для деокупованих територій, обіцяють збільшені зарплати
10:22 09.06.2023 |
Міністерство освіти і науки України розпочало роботу з формування кадрового резерву педагогів для майбутніх деокупованих територій.
"Насамперед ми говоримо про кадри. Міністерство вже розпочало роботу з формування кадрового резерву, ми починаємо збирати тих, хто працюватиме на майбутніх деокупованих територіях", - сказав заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків на форумі "Освіта Луганської області: відновлення та реінтеграція" в четвер.
З огляду на це він закликав усіх охочих долучитися до формування такого кадрового резерву співробітників освітньої сфери.
"Міністерство готове їх навчити, стимулювати не тільки духовно, а й матеріально. Збільшені заробітні плати для тих територій, де працюватимуть ці вчителі", - додав він.
Як повідомлялося, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що є потреба в 30 тис. вчителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.
У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що у владі обговорюють питання формування кадрового резерву педагогічних і науково-педагогічних працівників для деокупованих територій - "Гвардії вчителів", а також наголосили на необхідності визначитися з вишами, які пріоритетно готуватимуть кадровий резерв для деокупованих територій.
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