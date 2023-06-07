Вода в підтоплених районах півдня України може стати непридатною для використання, через 3-5 днів почнеться мор риби - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України попереджають про можливість погіршення якості води в криницях і відкритих водоймах на територіях, підтоплених унаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції в ніч на вівторок.

"На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров'я речовин. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ - можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій унаслідок підриву ГЕС країною-терористом", - повідомляється в телеграм-каналі відомства.

На місяцях уже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) і відбирають проби води з водойм і колодязів.

Також повідомляється, що в найближчі три-п'ять днів у Херсонській та підтоплених районах Запорізької області через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. У МОЗ наголошують, що збирати таку рибу і вживати (зокрема і солити або в'ялити) категорично заборонено - є ризик захворювання на ботулізм.

"Фахівці ЦКПХ за необхідності забезпечать засобами для дезінфекції води та поверхонь власників приватних будинків, які зазнали підтоплень. Крім того, в областях формуються запаси антибіотиків і сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій. У разі якщо ви відчуваєте біль у животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування - негайно звертайтеся до лікаря", - ідеться в повідомленні.

У МОЗ для зниження ризику інфекційних захворювань на уражених територіях закликають пити тільки бутильовану або привізну воду, а для приготування їжі та господарських потреб брати лише з перевірених джерел. "Річка чи криниця у дворі більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей. Кип'ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам'ятайте, що кип'ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення", - йдеться в повідомленні.

Також рекомендується відмовитися від усіх продуктів, підтоплених водою (навіть від консервації), піддавати термічній обробці всі продукти, ретельно мити руки з милом, не вдягати забруднений одяг без попереднього прання та дезінфекції.