Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вода в підтоплених районах півдня України може стати непридатною для використання, через 3-5 днів почнеться мор риби - МОЗ

14:00 07.06.2023 |

Україна

 

У Міністерстві охорони здоров'я України попереджають про можливість погіршення якості води в криницях і відкритих водоймах на територіях, підтоплених унаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції в ніч на вівторок.

"На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров'я речовин. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ - можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій унаслідок підриву ГЕС країною-терористом", - повідомляється в телеграм-каналі відомства.

На місяцях уже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) і відбирають проби води з водойм і колодязів.

Також повідомляється, що в найближчі три-п'ять днів у Херсонській та підтоплених районах Запорізької області через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. У МОЗ наголошують, що збирати таку рибу і вживати (зокрема і солити або в'ялити) категорично заборонено - є ризик захворювання на ботулізм.

"Фахівці ЦКПХ за необхідності забезпечать засобами для дезінфекції води та поверхонь власників приватних будинків, які зазнали підтоплень. Крім того, в областях формуються запаси антибіотиків і сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій. У разі якщо ви відчуваєте біль у животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування - негайно звертайтеся до лікаря", - ідеться в повідомленні.

У МОЗ для зниження ризику інфекційних захворювань на уражених територіях закликають пити тільки бутильовану або привізну воду, а для приготування їжі та господарських потреб брати лише з перевірених джерел. "Річка чи криниця у дворі більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей. Кип'ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам'ятайте, що кип'ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення", - йдеться в повідомленні.

Також рекомендується відмовитися від усіх продуктів, підтоплених водою (навіть від консервації), піддавати термічній обробці всі продукти, ретельно мити руки з милом, не вдягати забруднений одяг без попереднього прання та дезінфекції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1851
  0,1335
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7800  0,05 0,15 37,3448  0,03 0,07
EUR 39,5217  0,09 0,23 40,3631  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес