Агентство відновлення побудує водогін для подання води постраждалим через підрив дамби Каховської ГЕС населеним пунктам

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури запланувало будівництво трьох ділянок водопроводу завдовжки 87 кілометрів для відновлення централізованого водопостачання міст і сіл, у яких виникли проблеми з водозабезпеченням через підрив дамби Каховської ГЕС.

Водогін пропускатиме 300 тис. куб. м води на добу з можливістю збільшення обсягу водопостачання, повідомляється на сторінці Держагентства у фейсбуці в середу.

"Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України будуватиме водогони до постраждалих від підриву Каховської ГЕС населених пунктів. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало виділення на вчорашньому засіданні уряду 1,5 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для будівництва магістральних водопроводів на півдні України", - ідеться в повідомленні.

Голова Агентства відновлення Мустафа Найєм заявив, що будівництво розпочнеться після узгодження маршруту проходження водогону, з урахуванням наявних комунікацій.

"Ми плануємо якнайшвидше розпочати будівництво трубопроводу, насосних станцій, розчистити та поглибити водоканал. Наш перший крок - узгодити маршрут його проходження з урахуванням розвитку населених пунктів та наявних комунікацій. Далі почнемо виготовляти проєктну документацію. Після геологічних і геодезичних робіт матимемо більш чітку картину і зможемо точно визначити, скільки часу потрібно, щоб завершити такий масштабний проєкт", - наводяться в повідомленні слова Найєма.

За словами віцепрем'єра - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, представники Агентства відновлення, Міністерства довкілля, рятувальники, місцева влада та військові вже працюють на місцях, щоб прискорити початок будівництва.

"Один із наших пріоритетів наразі - швидке забезпечення постраждалих регіонів стабільним водопостачанням. Уже разом із командою Агентства відновлення, Міндовкілля, рятувальниками, військовими, місцевою владою працюємо на місцях, щоб будівництво стартувало якнайшвидше", - заявив Кубраков.

Зазначається, що через падіння рівня води в Каховському водосховищі без водопостачання залишиться значна частина Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Запланована до будівництва інфраструктура забезпечуватиме якісною питною водою жителів Нікополя, Марганця, Кривого Рогу, Томаківки, Мар'янського та Покрову.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Також майже 846 млн грн уряд виділив Херсонській, Миколаївській, Запорізькій і Дніпропетровській областям на забезпечення потреб регіонів у питній воді.