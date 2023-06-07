Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вранці - пік розливу, а до кінця тижня Каховське водосховище перестане існувати - «Укргідроенерго»

22:56 06.06.2023 |

Україна

 

Пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці, 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне.

Про це повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту.

"Ми розуміємо, що протягом 2-4 діб водосховище буде повністю спрацьоване", - зазначив він.

За словами Сироти, з урахуванням цього сценарію, стабілізація рівня в районах затоплення відбудеться, ймовірно, наступні 4-5 діб.

Проте пік розливу води з Каховського водосховища ще попереду. Він відбудеться вранці, 7 червня.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0516
  0,0421
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8346  0,02 0,04 37,3727  0,05 0,13
EUR 39,6115  0,05 0,13 40,4369  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес