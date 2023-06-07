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Вранці - пік розливу, а до кінця тижня Каховське водосховище перестане існувати - «Укргідроенерго»
22:56 06.06.2023 |
Пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці, 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне.
Про це повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту.
"Ми розуміємо, що протягом 2-4 діб водосховище буде повністю спрацьоване", - зазначив він.
За словами Сироти, з урахуванням цього сценарію, стабілізація рівня в районах затоплення відбудеться, ймовірно, наступні 4-5 діб.
Проте пік розливу води з Каховського водосховища ще попереду. Він відбудеться вранці, 7 червня.
За матеріалами:
Економічна правда
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