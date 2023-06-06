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АНАЛІТИКА

Уряд спростив процедуру оформлення паспортів

15:17 06.06.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів 6 червня схвалив постанову, яка значно спростить процедуру оформлення паспортів, в тому числі для тих, хто тимчасово перебуває за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відтепер Державна міграційна служба, її територіальні органи, закордонні дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Держреєстру актів цивільного стану громадян.

"Таким чином, ці органи отримуватимуть відомості про державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження у формі витягу з цього реєстру", - пояснили в міністерстві.

Зазначається, що це значно спростить процедуру оформлення паспортних документів.

"Напрацювання та супроводження цього документа здійснювалось у межах роботи Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з ТОТ через територію третіх країн в Україну.

Прийнята сьогодні новація дозволить таким українцям швидше відновити паспортні документи. Також це оптимізує роботу державних органів, адже істотно скоротиться час обробки запитів на отримання паспортів", - додали в уряді.
За матеріалами: Економічна правда
 

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