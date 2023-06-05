В Україні сертифікували першого оператора для розмінування водойм

В Україні сертифікували пройшов сертифікацію перший оператор, що панує займатися саме розмінуванням водойм.

Про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба міністерства.

Вона нагадала, що до першої черги розмінування належать деокуповані території, до другої - інфраструктура та землі сільгоспризначення.

"Ліси та водойми - це третя - четверта черга розмінування. Тому щоб не ставити сьогодні під загрозу своє життя та життя дітей я просила б громадян обмежити відвідування лісу на деокупованих територіях. І в жодному разі не ігнорувати попереджувальні знаки", - наголосила Свириденко.

За її словами, загалом цього року планується обстежити, та в разі необхідності розмінувати біля 165 тисяч га сільгоспугідь. Це більше третини земель, визначених чотирирічним планом для першочергового розмінування.

Свириденко уточнила, що для цього Україні потрібні машини для розмінування, ефективні саме в полях. В Україні вже працює 12 таких машин, проводяться навчання екіпажів ще для 5 машин. За попередніми домовленостями партнери можуть до кінця року надати ще 26 машин для розмінування, але навіть такої кількості техніки буде мало. Тому уряд працює з іноземними виробниками над локалізацією виробництва машин для розмінування.

"Дуже активно ведуться перемовини. Сподіваюсь, що в найближчі місяці почнеться локалізація виробництва запчастин, тому що машини можуть ламатися, ставати непридатними через вибухи. І дуже важливо, щоб все потрібне для ремонту було на складах", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо, минулого тижня державні підрозділи та приватні оператори обстежили загалом близько 20 тисяч гектарів сільгоспземель, визначених Планом першочергового гуманітарного розмінування сільгоспземель. Загалом на сьогодні обстежено більше 108 тисяч га земель з понад 470 тисяч, що підлягають обстеженню та очищенню.