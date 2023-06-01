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АНАЛІТИКА

У Києві ухвалили важливе рішення щодо укриттів

17:45 01.06.2023 |

Україна

 

Київські укриття будуть відкриті на постійній основі попри те, що там можуть діяти вандали та безхатьки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука на брифінгу для преси.

"Сьогодні прийнято рішення, щоб вони (укриття - ред.) були постійно відчиненими. До цього були розмови, що ми не можемо їх тримати постійно відчиненими, бо там зроблені ремонтні роботи та безхатченки будуть організовувати там притулки", - розповів він.

За словами Ткачука, дане рішення пов'язано з тим, що Росія почала завдавати по місту ударів балістичними ракетами.

У випадку, якщо укриття буде все ж закрито містянам радять телефонувати 101 або кол-центр 1551.

"Рятувальники приїдуть і зріжуть цей замок. Навіть, якщо це приватна власність", - заявив чиновник.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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