У Києві ухвалили важливе рішення щодо укриттів

Київські укриття будуть відкриті на постійній основі попри те, що там можуть діяти вандали та безхатьки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука на брифінгу для преси.

"Сьогодні прийнято рішення, щоб вони (укриття - ред.) були постійно відчиненими. До цього були розмови, що ми не можемо їх тримати постійно відчиненими, бо там зроблені ремонтні роботи та безхатченки будуть організовувати там притулки", - розповів він.

За словами Ткачука, дане рішення пов'язано з тим, що Росія почала завдавати по місту ударів балістичними ракетами.

У випадку, якщо укриття буде все ж закрито містянам радять телефонувати 101 або кол-центр 1551.

"Рятувальники приїдуть і зріжуть цей замок. Навіть, якщо це приватна власність", - заявив чиновник.