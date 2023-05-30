Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У МОЗ розповіли, як буде діяти система реабілітації військових в Україні

14:04 30.05.2023 |

Україна

 

В Україні має діяти комплексна програма реабілітації військових та цивільних, яка б надавала допомогу на всіх етапах лікування пацієнтів.

Про це в ході Україно-Ізраїльського реабілітаційного саміту у Львові сказав голова департаменту МОЗ з високотехнологічної меддопомоги та інновацій Василь Стрілка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, завдяки посольству Ізраїлю в Україні спільно з Офісом президента, Мінсоцполітики та іншими профільними структурами в Україні активно вивчають досвід Ізраїлю з реабілітації.

"Восени ми мали нагоду відвідати Ізраїль. І мушу сказати, я захоплений і вражений тим, як Ізраїль підходить до реабілітації. Є фахівці й пацієнти, є високотехнологічне обладнання саме там, де воно потрібне. Для себе ми усвідомили, що нам теж потрібен мультидисциплінарний підхід", - поділився він враженнями.

Україна вже досягла значного прогресу в цій галузі, відзначив Василь Стрілка.

"Якщо порівнювати період ще 6 років і зараз, то помітно, що ми вже пройшли певний шлях. І основні виклики, з якими ми стикаємося - це кількість і якість фахівців з реабілітації. На початку цього року нам вдалося залучити більшу кількість фахівців. І тепер стоїть питання їхньої подальшої підготовки", - додав він.

Система, яку зараз вибудовують в Україні, має зробити максимально доступною реабілітаційному пацієнту допомогу. Мають функціонувати центри, призначені для лікування спінальної травми.

"В Україні вже функціонує ринок протезування. Адже пацієнт повинен мати вибір, що саме йому обрати. Реабілітаційна система майбутнього в Україні - це коли пацієнт отримує реабілітацію безпосередньо відразу ж після лікування у відділенні. Має бути мінімум три години реабілітації на день. І потім, якщо треба, - довготривала реабілітація", - додав він.

Нагадаємо, у Львові проходить масштабний Україно-Ізраїльський саміт, де обговорюють питання реабілітації під час війни.

Головні теми саміту:

* Психологічна реабілітація. Дієві ізраїльські методики;

* Досвід Ізраїлю у фізичній реабілітації та протезуванні. Застосування набутих знань в Україні;

* Презентація українських ініціатив та проектів у сфері фізичної та психологічної реабілітації;

* Бізнес-аспекти та міжнародна підтримка реабілітації в Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2802
  0,1043
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0403  0,03 0,09 37,5787  0,04 0,11
EUR 39,8400  0,13 0,33 40,6560  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес