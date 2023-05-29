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АНАЛІТИКА

Кличко обіцяє зберегти вартість проїзду у громадському транспорті Києва до кінця війни

09:02 29.05.2023 |

Україна

 

До кінця війни у Києві вартість проїзду в громадському транспорті не дорожчатиме. Про це мер столиці Віталій Кличко розповів в інтерв'ю телеканалу Київ.

Він зазначив, що транспорт у місті Києві дотаційний, тому що собівартість проїзду понад 20 грн.

"Він залишається найнижчим у країні і не тільки, якщо ми говоримо про Європу. Але враховуючи складну ситуацію економічну, складну ситуацію з бюджетом людей, ми не плануємо найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість", - сказав Кличко.

Одним з головних завдань перевізників являється заміна старих маршруток на новий сучасний громадський транспорт, що відповідатиме стандартам сучасної європейської столиці, додав мер.

"Наші вимоги зараз полягають в тому, щоб перевізники переходили на маршрутки, не старші за 10 років, щоб там обов'язково були валідатори, камери спостереження", - сказав Кличко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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