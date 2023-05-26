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Україна отримає $166 мільйонів допомоги на боротьбу з туберкульозом і СНІДом
23:44 25.05.2023 |
Глобальний фонд виділить Україні безповоротну фінансову допомогу у розмірі $165,5 млн для боротьби з поширенням ВІЛ та туберкульозу у 2024-2026 роках.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує пресслужба МОЗ.
За його словами, відповідний запит вже затвердила Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
"Наразі Глобальним фондом прийнято рішення про виділення Україні понад $165,5 млн безповоротної фінансової допомоги на боротьбу з ВІЛ та туберкульозом, а також створення гнучких і сталих систем охорони здоровʼя у 2024-2026 роках", - сказав міністр.
Він додав, що 29 травня Україна подасть до Глобального фонду сформований та сьогодні підтриманий запит, який готувався останні 5 місяців.
Ляшко зауважив, що крім Глобального фонду, Україну активно підтримують й інші донори. Зокрема, одним з найбільших у цій сфері є PEPFAR (Надзвичайна ініціатива Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД), який виділив Україні на 2024-2025 роки $118,5 млн. Це дозволило забезпечити спільне планування програм Глобального фонду та PEPFAR в Україні та, відповідно, розподілити ресурси більш раціонально.
Міністр підкреслив, що синергія допоможе Україні ефективно реалізовувати заплановане та матиме важливий внесок для сталої відповіді на ВІЛ та туберкульоз в умовах війни та післявоєнний період.
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