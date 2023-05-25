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АНАЛІТИКА

Додаток «Дія» встановили 70% власників смартфонів в Україні, – Федоров

13:49 25.05.2023 |

Україна

 

Додаток "Дія", який дозволяє отримувати державні послуги в онлайн, вже встановлено на 70% смартфонів українців, аудиторія користувачів програми налічує 19 мільйонів осіб.

Про це віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на саміті Diia in DC у Вашингтоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У вас є біометричні дані, все це порівнюється з демографічним реєстром у реальному часі. І це призводить до того, що "Дія" - це продукт, коли кожен може перевірити документ за допомогою телефонної камери", - сказав Федоров.

Наприкінці березня керівник розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік вказував, що кількість унікальних користувачів "Дії" за період з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла приблизно на 2,85 млн, або на 18% - до 18,6 млн, це більше половини всього дорослого населення України.

Федоров нагадав, що "Дія" надає 29 сервісів та можливість оформити 14 eлектронних документів. Зокрема, послуга "Цифровий підпис" у "Дії" встановлена у більш ніж 6,8 млн користувачів і була застосована понад 11 млн разів. Свої податки в "Дії" задекларували 1,2 млн підприємців, сплативши 1,2 млрд грн.

Федоров додав, що у "Дії" з різних питань проведено 12,6 млн голосувань.

"Ще одна можливість використовувати ці послуги для того, щоб висловити свою думку щодо запропонованого законопроєкту. Ми говорили з людьми, говорили про те, щоб люди могли проголосувати за законопроєкт", - зазначив віцепрем'єр.

Він додав, що за допомогою "Дії" було видано понад 14,8 млн лікарняних. Також черед "Дію" подано 376,55 тис. заяв про зруйноване житло.

Крім того, 9,2 млн осіб оформили у "Дії" e-сертифікати вакцинації від COVID-19. Їм було перераховано 9,2 млрд виплат (1000 грн на одну особу), які були використані на купівлю залізничних квитків, книг, квитків у кіно, на концерти, у театри, оплату комунальних послуг, придбання канцтоварів та шкільного приладдя.

Як повідомлялося, під час саміту адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер заявила, що Колумбія та Замбія стануть першими країнами, які почнуть процес впровадження українського застосунку з державними послугами "Дія".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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