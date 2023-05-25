У Києві почали тестувати безконтактну оплату проїзду у маршрутках

У Києві вже тестують систему безконтактної оплати проїзду у маршрутках, першою така система з'явилася на маршруті 444 сполученням ст. м. "Виставковий центр" - вул. Метрологічна.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич, інформує пресслужба міської адміністрації.

"Система пройшла випробування, і вже сьогодні сплатити за проїзд на тестовому маршруті можна безконтактно", - сказав чиновник.

Він уточнив, що оплатити проїзд у маршрутці можна банківською карткою, як пластиковою, так і за допомогою гаджетів із функцією NFC, а також транспортною картою та карткою киянина.

Для оплати проїзду достатньо буде прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора. Щоб скористатись транспортною картою "Київ Цифровий", потрібно заздалегідь покласти кошти в розділ "Гаманець" на ній. При цьому, через різницю тарифів звичайні поїздки з вашої транспортної карти у маршрутках не діятимуть.

Сервіс дозволить користуватись і карткою киянина для оплати. Для цього її адаптували під новий функціонал валідаторів. Валідатори автоматично будуть перевіряти, чи прив'язана до картки киянина пільга. Якщо ні - шукатиме придбані поїздки. Якщо ж немає і їх, спише оплату, як зі звичайної банківської картки.

У КМДА пообіцяли, що незабаром система оплати буде встановлена на більшу кількість маршрутів.