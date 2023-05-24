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АНАЛІТИКА

Електронна черга для ВМК до кінця травня почне працювати в усіх військових медзакладах, у яких можливе проходження ВМК - МОЗ

16:25 24.05.2023 |

Україна

 

Електронна черга для проходження військово-медичних комісій (ВМК) до кінця травня запрацює в усіх військових медзакладах, у яких можливе проходження цієї комісії, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"До кінця травня ми плануємо розгорнути електронну чергу на всі військові медзаклади, де працює комісія", - сказала вона в ефірі телемарафону в середу.

Карчевич зазначила, що завдяки тестовій експлуатації електронної черги в системі ВМК вдалося виявити, яких медпрацівників і в яких медзакладах наразі не вистачає.

"Моніторинг показав, де, наприклад, не вистачило певних медпрацівників, тому що там записи перевантажені. Саме електронна черга це показала, тому ми працюємо над тим, щоб збільшити штат у певних місцях, де є таке скупчення записів", - сказала вона.

Заступник міністра уточнила, що ВМК створено як на базі гарнізонних, так і на базі цивільних медзакладів.

Карчевич прогнозує, що електронний документообіг між військовими медзакладами почне роботу протягом кількох місяців.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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