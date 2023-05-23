Мінцифри запустило послугу заміни водійського посвідчення в «Дії»

Міністерство цифрової трансформації додало до застосунку "Дія" можливість подати заяву про заміну водійського посвідчення, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Послуга доступна і для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди під рукою", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Щоб скористатися послугою, потрібно оновити застосунок, авторизуватися в застосунку "Дія", натиснути "Послуги", клікнути "Заміна посвідчення водія", обрати причину заміни та сервісний центр, де зручно забрати документ, після чого залишиться вписати контактні дані та підписати заяву.

Федоров уточнив, що заяву слід оплатити протягом 10 хвилин після подання, інакше вона анулюється. Після успішної оплати потрібно дочекатися запрошення в сервісний центр МВС або push-повідомлення від "Дії" про готовність цифрового документа.

Очільник Мінцифри додав, що замовлення пластикового варіанта водійського посвідчення не обов'язкове.

"Ви можете відмовитися від пластикового документа й залишити тільки цифровий. Адже ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного",- зазначив Федоров.

Сервіс реалізовано Мінцифри спільно з МВС, Головним сервісним центром і за підтримки ДП "Інфотех".

Як повідомлялося, у грудні 2022 року Кабінет Міністрів України врегулював питання використання електронного водійського посвідчення через застосунок "Дія", скасувавши необхідність водієві мати із собою пластиковий аналог.