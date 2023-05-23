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Uber вирішив перезапустити сервіс маршрутного таксі Shuttle в Україні
09:24 23.05.2023 |
Американський сервіс таксі Uber збирається перезапустити проєкт Shuttle в Україні, від якого відмовився восени 2021 року через пандемію коронавірусу. Про це керівник міжнародних зв'язків Uber Метью Девлін заявив у інтерв'ю Інтерфаксу-Україна.
"COVID-19 і карантинні обмеження, які його супроводжували, змінили умови, багато людей перестали відвідувати офіси. І це було справжнім викликом для проєкту. І така ситуація спостерігалася не тільки в Україні, з подібними викликами ми стикнулися і на інших ринках. Тож єдиною причиною, чому ми призупинили шаттл, насправді була проблема COVID-19. І я думаю, що ми точно хотіли б тут перезапустити цей продукт", - зазначив він.
Також Uber Technologies запускає в Україні новий сервіс на підставі інформації про попередні переміщення - Uber Travel.
"Це сервіс, який збирає дані з вашого LinkedIn, акаунтів про переміщення і пропонує єдине рішення. Наприклад, якщо ви маєте авіаквиток або, як зараз в Україні, квиток на поїзд, бронь готелю, ресторану, він перенесе цю інформацію в Uber і створить єдиний маршрут. І після цього ви можете скористатися Uber, щоб з'єднати ці точки", - пояснив Девлін.
Довідка. Uber Shuttle - це сервіс компанії Uber, який дозволяє пасажирам замовляти не окреме таксі, а бронювати місце в мікроавтобусі, що курсуватиме за певним маршрутом. Компанія запустила сервіс навесні 2019 року. Київ став першим європейським містом, де запрацював сервіс.
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