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АНАЛІТИКА

Відеофіксація та е-протокол. В Україні оновили правила проходження техогляду

13:29 22.05.2023 |

Україна

 

В Україні оновили правила проходження обовʼязкового технічного огляду транспортних засобів. Зміни до постанови прийняв Кабінет міністрів.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драпятий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МВС.

Основні зміни, що стосуються обов'язкового технічного контролю автомобілів, включають:

* Впровадження електронного протоколу для результатів обов'язкового технічного контролю, з можливістю друку паперової копії при необхідності.

* Впровадження відеофіксації процесу техогляду, замість фотофіксації, що зменшує ризик корупції.

* Відеоматеріали будуть доступні для органів влади, місцевого самоврядування та фізичних та юридичних осіб за відповідними зверненнями.

* Імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів, які встановлені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року.

* Визначення виключного переліку правових підстав для відмови у проходженні обов'язкового техногляду.

"Ці зміни спрямовані на поліпшення процедури обов'язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху", - зазначив Дряпатий.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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