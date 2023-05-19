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Процедура складання іспитів на отримання водійського посвідчення зміниться до кінця року - МВС
15:43 19.05.2023 |
Процедура складання іспитів на отримання водійського посвідчення зміниться до кінця року, зокрема записатися на іспит можна буде онлайн, повідомляє Міністерство внутрішніх справ із посиланням на начальника Головного сервісного центру МВС Миколу Рудика.
"Зміни покликані зробити отримання водійських посвідчень більш зручним та прозорим. Зокрема: записатися на іспит можна буде онлайн", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.
Також збільшиться термін оскарження результатів рішення - із 3 до 30 днів. Крім цього, процес складання іспиту фіксуватимуть чотири перехресні камери в класах і два реєстратори в автомобілях.
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