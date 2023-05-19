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У Києві перейменували три станції метро
22:54 18.05.2023 |
Київрада ухвалила рішення про перейменування двох діючих станцій метрополітену та однієї зупинки столичної "підземки", яка будується.
Відповідне рішення депутати міської ради підтримали на засіданні у четвер, 18 травня, повідомляє "Вечірній Київ".
Зокрема, станцію метро "Дружби народів" перейменували на "Звіринецьку" на честь історичної назви місцевості, відомої з часів Київської Русі, а станцію "Площа Льва Толстого" - на "Площу Українських героїв".
Депутати Київради також підтримали рішення перейменувати одну з майбутніх зупинок метро, які будуються на Виноградарі. Йдеться про станцію, яка у проєкті мала назву "Проспект Правди". Її перейменували на "Варшавську" з метою вшанування Варшави - міста-побратима Києва. До того ж майбутня станція метрополітену знаходиться поруч з Варшавським житловим масивом.
Нагадаємо, що у січні 2023 року учасники електронного опитування у додатку "Київ Цифровий" підтримали запропоновані пропозиції щодо нових назв цих трьох станцій метрополітену.
У березні депутати Київради перейменували вулицю Льва Толстого на вулицю Павла Скоропадського, а площу Льва Толстого на площу Українських героїв.
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