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У Києві не планується відкриття пляжного сезону - КМДА
16:41 18.05.2023 |
Київська міська державна адміністрація не планує відкриття пляжного сезону, жителям і гостям столиці рекомендують утриматися від відвідування пляжів і зон відпочинку, оскільки там відсутні укриття.
Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомляє пресслужба КМДА в телеграм-каналі в четвер.
"Як зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на тлі постійних атак ворога на столицю киянам і гостям міста наполегливо радять поки що не відвідувати пляжі. На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені. Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях", - зазначено в повідомленні.
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