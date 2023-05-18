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АНАЛІТИКА

У Києві не планується відкриття пляжного сезону - КМДА

16:41 18.05.2023 |

Україна

 

Київська міська державна адміністрація не планує відкриття пляжного сезону, жителям і гостям столиці рекомендують утриматися від відвідування пляжів і зон відпочинку, оскільки там відсутні укриття.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомляє пресслужба КМДА в телеграм-каналі в четвер.

"Як зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на тлі постійних атак ворога на столицю киянам і гостям міста наполегливо радять поки що не відвідувати пляжі. На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені. Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях", - зазначено в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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