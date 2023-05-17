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АНАЛІТИКА

Останній дзвоник у школах України рекомендується здійснити 16 червня

16:50 17.05.2023 |

Україна

 

У Міністерстві освіти та науки визначилися з датою останнього дзвоника у школах та випускних. Також з'явилися рекомендації щодо проведення цих заходів в умовах війни.

Про це розповів заступник міністра освіти України Андрій Вітренко у ефірі телемарафону.

Коли буде останній дзвоник у школах

Останній дзвоник у школах України рекомендується здійснити 16 червня. Однак, кожен навчальний заклад має право обрати свою власну дату. Формат свята можуть встановлювати не лише у школах, а й військові адміністрації - залежно від ситуації у регіоні.

Якщо під час заходу буде оголошено повітряну тривогу, то всім учасникам необхідно буде негайно спуститися в укриття. Це стосується також проведення випускних.

"На розсуд військових адміністрацій кожного регіону залежно від військово-політичної ситуації та ситуації з безпеки всередині країни науково-педагогічна рада, засновники та військові адміністрації ухвалюють остаточне рішення про закінчення цього 2022-2023 навчального року", - пояснив Вітренко.

А що із випускними?

Документи щодо освіти випускникам департамент освіти рекомендує вручати 21-23 червня.

Крім того, свято останнього дзвоника можуть влаштувати онлайн. Це стосується тих шкіл, де немає укриття або вони розташовані у потенційно небезпечному регіоні.

Випускних не буде на територіях, де навчання дітей проходило в онлайн-режимі. Як наголошує заступник міністра, це важливо для безпеки дітей, батьків та вчителів.

Варто нагадати, що згідно з постановою уряду №711 від 24 червня 2022 року, під час дії воєнного стану навчальний рік триває з 1 вересня 2022 року до 30 червня 2023 року.

Традиції останнього дзвоника в Україні

Історія останнього дзвоника сягає далеких часів. Перші згадки про це свято в Україні з'явилися ще в XIX столітті. Тоді останній дзвоник був символом кінця навчального року і знаком для учнів, що настає літній період відпочинку. Але без урочистих подій.

Згодом, з початку XX століття, традиція святкування останнього дзвоника почала набувати більшої значущості. У школах стали проводити урочисті лінійки, під час яких вручалися атестати, нагороджувалися найкращі учні та відбувалися виступи талановитих юнаків і юначок. Це стало чудовою можливістю для учнів продемонструвати свої досягнення, показати таланти та отримати визнання від друзів та педагогів.

З 1991 року останній дзвоник в Україні - це свято, яке створює особливу атмосферу єдності та радості, супроводжується урочистими подіями та традиціями. Зазвичай, учні прикрашають школу квітами, виступають з хореографічними номерами та піснями.

Це свято об'єднує всіх учасників навчального процесу - учнів, вчителів, батьків та адміністрацію школи. Всі вони збираються разом, щоб підсумувати рік, відзначити досягнення та побажати успіхів у подальшому навчанні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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