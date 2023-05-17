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Водії громадського транспорту в Києві зупинятимуться під час тривоги поблизу укриття
12:24 17.05.2023 |
Із 22 травня наземний громадський транспорт Києва в разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття за маршрутом руху.
Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, передає пресслужба КМДА.
"У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.
Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві.
Також столична влада розпорядилася найближчим часом перевірити усі укриття міста Києва. Таке рішення було ухвалено через числені скарти киян про закриття бомбосховищ під час повітряних тривог.
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