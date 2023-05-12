Метро Києва скорочує інтервал руху до 3-4 хвилин

Київський метрополітен із 15 травня скорочує інтервал руху до 3-4 хвилин у пікові години (було 4-5 хвилин), у міжпікові - до 6-8 хвилин (було 8-10 хвилин). Про це повідомила пресслужба столичної мерії.

Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.

На дев'яти станціях запрацюють раніше закриті другі виходи у такому режимі:

Червона лінія:

"Святошин" вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;

"Нивки" вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;

"Лівобережна" вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;

"Чернігівська" вестибюль №2 з 05:28 до 22:24.

Синя лінія:

"Героїв Дніпра" вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;

"Контрактова площа" вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;

"Васильківська" вестибюль №1 з 05:50 до 22:32.

Зелена лінія:

"Позняки" вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;

"Харківська" вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.