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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками

15:55 12.05.2023 |

Україна, Транспорт

 

11 травня набула чинності постанова №454 Кабінету міністрів, згідно з якою під час продажу автомобіля можна залишити закріплений за ним номерний знак за бажанням покупця. Про це повідомляє пресслужба Головного Сервісного Центру МВС (ГСЦ).

"Тепер під час укладання договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безоплатно передати номерні знаки від попереднього власника новому власнику", - пояснюють у ГСЦ.

Винятком є індивідуальні номерні знаки та знаки з певною комбінацією цифр, які офіційно можна купити у сервісних центрах МВС. Передати такі знаки новому власнику можна лише за умови оплати сервісному центру їх вартості.

Водночас, якщо такий номерний знак передають близькому родичу - іншому з подружжя, батькам, дітям - платити за нього ще раз не потрібно.

Ці зміни вносяться і для того, щоб у майбутньому, коли можна буде самостійно купувати авто через застосунок Дія або через Електронний кабінет водія вже була опція купити авто разом з номерним знаком державної реєстрації, додають у ГСЦ.

Як заявляв на початку травня міністр МВС Ігор Клименко, можливість продавати автомобілі через Дію та Електронний кабінет водія з'явиться у вересні 2023 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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