Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками

11 травня набула чинності постанова №454 Кабінету міністрів, згідно з якою під час продажу автомобіля можна залишити закріплений за ним номерний знак за бажанням покупця. Про це повідомляє пресслужба Головного Сервісного Центру МВС (ГСЦ).

"Тепер під час укладання договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безоплатно передати номерні знаки від попереднього власника новому власнику", - пояснюють у ГСЦ.

Винятком є індивідуальні номерні знаки та знаки з певною комбінацією цифр, які офіційно можна купити у сервісних центрах МВС. Передати такі знаки новому власнику можна лише за умови оплати сервісному центру їх вартості.

Водночас, якщо такий номерний знак передають близькому родичу - іншому з подружжя, батькам, дітям - платити за нього ще раз не потрібно.

Ці зміни вносяться і для того, щоб у майбутньому, коли можна буде самостійно купувати авто через застосунок Дія або через Електронний кабінет водія вже була опція купити авто разом з номерним знаком державної реєстрації, додають у ГСЦ.

Як заявляв на початку травня міністр МВС Ігор Клименко, можливість продавати автомобілі через Дію та Електронний кабінет водія з'явиться у вересні 2023 року.