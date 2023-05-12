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Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками
11 травня набула чинності постанова №454 Кабінету міністрів, згідно з якою під час продажу автомобіля можна залишити закріплений за ним номерний знак за бажанням покупця. Про це повідомляє пресслужба Головного Сервісного Центру МВС (ГСЦ).
"Тепер під час укладання договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безоплатно передати номерні знаки від попереднього власника новому власнику", - пояснюють у ГСЦ.
Винятком є індивідуальні номерні знаки та знаки з певною комбінацією цифр, які офіційно можна купити у сервісних центрах МВС. Передати такі знаки новому власнику можна лише за умови оплати сервісному центру їх вартості.
Водночас, якщо такий номерний знак передають близькому родичу - іншому з подружжя, батькам, дітям - платити за нього ще раз не потрібно.
Ці зміни вносяться і для того, щоб у майбутньому, коли можна буде самостійно купувати авто через застосунок Дія або через Електронний кабінет водія вже була опція купити авто разом з номерним знаком державної реєстрації, додають у ГСЦ.
Як заявляв на початку травня міністр МВС Ігор Клименко, можливість продавати автомобілі через Дію та Електронний кабінет водія з'явиться у вересні 2023 року.
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